Захарова: вбросы о западных войсках на Украине – это провокации

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова жестко прокомментировала вбросы о возможной отправке иностранных военных на Украину, назвав их провокациями, направленными на обострение уже напряженной ситуации в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии