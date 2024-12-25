Захарова: вбросы о западных войсках на Украине – это провокации

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова жестко прокомментировала вбросы о возможной отправке иностранных военных на Украину, назвав их провокациями, направленными на обострение уже напряженной ситуации в регионе.