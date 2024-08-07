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Бывшие сотрудники компании Oracle пытаются через суд вернуть бонусы на сумму 50 миллионов рублей

Бывшие сотрудники компании Oracle пытаются через суд вернуть бонусы на сумму 50 миллионов рублей

Бывшие сотрудники российской "дочки" Oracle, Oracle Computer Equipment, пытаются заставить суд вернуть бонусы, которые они получили в 2022 году.

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