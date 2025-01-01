Потребители с «экстремисткой направленностью»: «Самолет» возмущен тем, что люди возмущаются

Застройщики пожаловались в Генпрокуратуру на «юристов-оптовиков» и покупателей-скандалистов Ирина Мишина Фото: Виталий Невар/ТАСС Материал комментируют: Светлана Разворотнева Станислав Станкевич Лидер строительного рынка — компания «Самолет», обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на тех, кто у них эти квартиры покупает и возмущается качеством жилья.
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