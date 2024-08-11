Французская спортсменка Элис Фино сделала предложение своему возлюбленному после Олимпийских игр

Романтическое событие произошло на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Французская легкоатлетка Элис Фино, ставшая четвертой в беге на 3000 метров с препятствиями, решила сделать предложение своему возлюбленному сразу после финиша.
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