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Энцо о трансфере за 121 млн евро: «Челси» сделал все, чтобы я стал частью проекта. Рад играть в лучшей лиге мира и бороться за главные трофеи»

Полузащитник Энцо Фернандес прокомментировал переход в «Челси» из «Бенфики». «Я признателен «Челси» и владельцам за то, что они сделали все ради того, чтобы я стал частью этого проекта.

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