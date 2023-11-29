Сенатор Пушков назвал "невменяемостью" утверждение члена НАТО об "успехах ВСУ"

Русский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что на заседании Совета министров иностранных дел государств Североатлантического альянса большинство "вполголоса и с опаской" признали, что итоги контрнаступления Киева далеки от ожиданий.
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