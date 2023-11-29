Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Черноморский
    Дай бог чтобы это всё воплотилось в жизнь, а не в лозунг, обещаю обещать, который 23 года подряд мы слышим от нашей в...Решения по мигран...
  • life style
    Бербок, когда выучит про 360° и танки Наполеона, должна выяснить, что означает "страна 404""Исчезает из поля...
  • tandem_08 Смирнов
    Да Вы, батенька, с какого берега поёте?Прозвучало громом...

Сенатор Пушков назвал "невменяемостью" утверждение члена НАТО об "успехах ВСУ"

Сенатор Пушков назвал "невменяемостью" утверждение члена НАТО об "успехах ВСУ"

Русский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что на заседании Совета министров иностранных дел государств Североатлантического альянса большинство "вполголоса и с опаской" признали, что итоги контрнаступления Киева далеки от ожиданий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх