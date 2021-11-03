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Губернатор ХМАО ужесточила ковидные ограничения для беременных, студентов и молодоженов

Губернатор ХМАО ужесточила ковидные ограничения для беременных, студентов и молодоженов

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала еще одно постановление о введении новых ковидных ограничений и продлении уже действующих.

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