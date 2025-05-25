От Одессы до Карпат: Россия меняет тактику и язык войны Ирина ВальковаВойна на Украине вступила в новую фазу: по всей линии фронта и далеко в тылу украинской инфраструктуры фиксируются удары небывалой силы и точности.
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