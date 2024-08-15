БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ISW: Российская армия в двух шагах от полного освобождения ЛНР

ISW: Российская армия в двух шагах от полного освобождения ЛНР

  «Курская авантюра» оказалась сырой и непродуманной, уверены западные эксперты Ставка Александра Сырского на то, что Российская армия спешно перебросит в Курскую область подразделения с главных направлений своего наступления, не сыграла.

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