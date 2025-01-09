Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Жертв должно быть очень много»: подполье сообщило о готовящейся ядерной провокации ВСУ

«Жертв должно быть очень много»: подполье сообщило о готовящейся ядерной провокации ВСУ

Пока украинские войска продолжают пытаться реализовать "контрнаступ" в Курской области, неся значительные потери и оставляя на полях битвы тела своих солдат, российское подполье раскрывает истинные цели ВСУ.

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Комментарии
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Ратник Ратник
НЕТ. Тех, кто не даёт закопать его сейчас. Вместе с будановыми и прочей шлое... Сделать это нашим спецслужбы могут. Приказа нет! А даже разрешения НЕТ. Кто этих скотов бережёт? И для чего (или, по чьему приказу)?
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18 час.
Alex Nемо
Для изготовления &quot;грязной&quot; бомбы никакого дополнительного оборудования не нужно. Просто максимально возможное количество радиоактивного материала, например отработанного топлива с ядерной электростанции, детонаторы с часами, взрывчатка и средства  доставки всего этого пакета. Источник автора указывает на то что были привезены бочки 200х80 плюс повышенный радиационный фон говорит о возможной погрузке контейнеров с ядерными отходами. Было бы не плохо контролировать куда те калоши плывут...
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14 час.
Надежда Кувыкина
Уничтожить наши могут... Наверное. А дальше то.. Кто... И с кем...
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13 час.

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