«Жертв должно быть очень много»: подполье сообщило о готовящейся ядерной провокации ВСУ

Ратник Ратник НЕТ. Тех, кто не даёт закопать его сейчас. Вместе с будановыми и прочей шлое... Сделать это нашим спецслужбы могут. Приказа нет! А даже разрешения НЕТ. Кто этих скотов бережёт? И для чего (или, по чьему приказу)?

Alex Nемо Для изготовления "грязной" бомбы никакого дополнительного оборудования не нужно. Просто максимально возможное количество радиоактивного материала, например отработанного топлива с ядерной электростанции, детонаторы с часами, взрывчатка и средства доставки всего этого пакета. Источник автора указывает на то что были привезены бочки 200х80 плюс повышенный радиационный фон говорит о возможной погрузке контейнеров с ядерными отходами. Было бы не плохо контролировать куда те калоши плывут...