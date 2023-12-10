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Они повсюду. Студенты рассказали, что творится в общежитиях ДВФУ

Они повсюду. Студенты рассказали, что творится в общежитиях ДВФУ

Студенты Дальневосточного федерального университета, проживающие в общежитиях, поделились кадрами. Прямо по комнатам бегают крысы и пугают учащихся, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал svodka25.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ну очень здорово!
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12 час.
Зоя Копань
Когда вьезжали в эти кампусы крыс то не было, сами загадили от жиру, бросают еду недоеденную куда попало, а потом жалуются! Чистота не от того что не прибегают а то что гадят, это от некультурья в общежитиях!
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10 час.

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