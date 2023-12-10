Они повсюду. Студенты рассказали, что творится в общежитиях ДВФУ

Студенты Дальневосточного федерального университета, проживающие в общежитиях, поделились кадрами. Прямо по комнатам бегают крысы и пугают учащихся, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал svodka25.
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