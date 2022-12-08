Соловьев неожиданно похвалил жителей Свердловской области

Ведущий телевизионных передач Владимир Соловьев хвалебно высказался о жителях Свердловской области, помогающих в проведении специальной военной операции Российской Федерации на Украине, а также поставил их действия в пример остальным свердловчанам.
Ведущий телевизионных передач Владимир Соловьев хвалебно высказался о жителях Свердловской области, помогающих в проведении специальной военной операции Российской Федерации на Украине, а также поставил их действия в пример остальным свердловчанам.
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