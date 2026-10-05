Did Tracker Quietly Set Up New Season-Spanning Mystery In Los Angeles-Set Premiere?

Did the Tracker Season 4 premiere quietly set up a new season-long mystery? We break down Colter's 'ongoing' case and what showrunner Elwood Reid told TVLine.
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