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Российские бренды одежды начали массовые распродажи из-за падения спроса

Российские бренды одежды начали массовые распродажи из-за падения спроса

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Около 10 крупных российских брендов одежды и обуви в первом полугодии 2026 года запустили масштабные распродажи со скидками от 30% до 90% на фоне падения потребительского интереса.

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