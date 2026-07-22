Российские бренды одежды начали массовые распродажи из-за падения спроса

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Около 10 крупных российских брендов одежды и обуви в первом полугодии 2026 года запустили масштабные распродажи со скидками от 30% до 90% на фоне падения потребительского интереса.
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