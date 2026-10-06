«Игнорируем нормы безопасности – лишь бы скорее запустить баллистику по России», – техдиректор FirePoint под овации НАТОвцев

Производители ракет «Фламинго» решили пренебречь рядом требований безопасности с целью как можно быстрее запустить производство баллистических ракет для ударов по России.
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