Артисты ансамбля имени Александрова провели концерт для российских военнослужащих в зоне специальной военной операции

Вниманию слушателей были представлены песни военных лет, всем известные шлягеры из советских кинофильмов, а также инструментальные попурри на балалайке и баяне.
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