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Царьград

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55 русских шахматистов сменили гражданство: рейтинг на уровне юношеского разряда

55 русских шахматистов сменили гражданство: рейтинг на уровне юношеского разряда

В 2024 году 55 русских шахматистов изменили спортивное гражданство. Как сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, их средний рейтинг соответствует второму юношескому разряду, и составляет 1527 пунктов.

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