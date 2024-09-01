В Санкт-Петербурге презентовали «умный» трамвай для линии «Славянка»

Губернатор приехал на завод, где ему показали новые вагоны. На производственной площадке ПК Транспортные системы в Петербурге прошла презентация пилотного вагона для трамвайной линии «Славянка» и 250-го «умного» трамвая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии