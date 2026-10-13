В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

В России за прошедшие семь дней зарегистрировали более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Показатель оказался незначительно ниже, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ В Норвегии более ...
- Ответ на тявканье...
- СТ Как Япония стала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым