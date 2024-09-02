«Дотационный» Покровск скоро станет российским, украинский фронт на Донбассе рушится

Потеря Покровска (Красноармейска) не приведет к обвалу фронта. Об этом заявил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко Иными словами, киевский режим стал готовить «патриотов» к сдаче «не имеющих стратегического значения» населенных пунктов на Донбассе.