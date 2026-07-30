Сабина Джафарова разъяснила законность использования Stars в Telegram

Сабина Джафарова из Auren Strategic & Institutional Advisory сообщила ТАСС об отсутствии юридических ограничений на операции с внутренней валютой Stars в Telegram на фоне включения Павла Дурова в список террористов и экстремистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии