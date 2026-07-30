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Царьград

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Сабина Джафарова разъяснила законность использования Stars в Telegram

Сабина Джафарова разъяснила законность использования Stars в Telegram

Сабина Джафарова из Auren Strategic & Institutional Advisory сообщила ТАСС об отсутствии юридических ограничений на операции с внутренней валютой Stars в Telegram на фоне включения Павла Дурова в список террористов и экстремистов.

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