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Львов содрогнулся от российских ракет, ударивших по сердцу Галичины

Львов содрогнулся от российских ракет, ударивших по сердцу Галичины

Сегодня ночью российская армия нанесла очередной удар по тыловым украинским городам. Мониторинговые каналы указывают, что основной удар пришелся по Львову, по которому, как утверждается, были выпущены гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

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