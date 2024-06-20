НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Один из основателей OpenAI Илья Суцкевер создал собственный ИИ-стартап Илья Су...

Один из основателей OpenAI Илья Суцкевер создал собственный ИИ-стартап Илья Су...

Один из основателей OpenAI Илья Суцкевер создал собственный ИИ-стартапИлья Суцкевер, один из основателей и бывший главный научный советник компании OpenAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, объявил о создании своего стартапа под названием Safe Superintelligence (SSI).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх