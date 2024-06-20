Один из основателей OpenAI Илья Суцкевер создал собственный ИИ-стартап Илья Су...

Один из основателей OpenAI Илья Суцкевер создал собственный ИИ-стартапИлья Суцкевер, один из основателей и бывший главный научный советник компании OpenAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, объявил о создании своего стартапа под названием Safe Superintelligence (SSI).
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