Театр абсурда

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Кто посмел поступить по-хaмски с атомной субмариной ВМС США?

Кто посмел поступить по-хaмски с атомной субмариной ВМС США?

Атомная субмарина ВМС США "Коннектикут"(Connecticut) спокойно прогуливалась по Южно-Китайскому морю, любовалась красотами подводного мира, никого не трогала и вдруг нате вам! Какой-то неизвестный объект столкнулся с американской подводной лодкой.

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