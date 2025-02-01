Тульская область стала одной из лучших среди регионов России в создании модельных библиотек

На Всероссийском стратегическом форуме "Культурная перезагрузка: итоги и перспективы модернизации библиотечной сети" наградили директора регионального библитечно-информационного комплекса Тульской области Юлию Иванову.
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