Связался с Грефом: Новицкий и офшорная жизнь главы «Сбербанка»

В уголовном деле Евгения Новицкого всплыл глава Сбера Герман Греф. Как передает корреспондент УтроNews, в уголовном деле бывшего президента АФК «Система», заместителя председателя совета директоров ОАО «РТИ» Евгения Новицкого появились новые фигуранты.
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