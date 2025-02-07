Что общего между Байденом, Блинкеном и USAID? Почему украинцы захотели вытравить из себя славян? Каким образом Порошенко и USAID участвовали в лоботомии украинцев, а Зеленский воспользовался этим? Если бы, совокупившись, Байден, Блинкен и USAID могли дать потомство, им, безусловно, был бы Зеленский — продукт самого уродливого социального эксперимента 21 века.