Мошенники стали искать жертв среди тех, кто хочет финансового благополучия

Для того чтобы получить данные счетов, они могут втираться в доверие очень долгое время Мошенники разработали новый способ обмана: они создают группы в социальных сетях, посвященные творчеству или финансовому успеху, и ищут там своих жертв.
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