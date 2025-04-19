Азохен вей товарищи бояре

Мольфар Нечай ( 2009). Будущее Украины. Так что же сказал дядько Нечай про будущее страны Украина? "Потомок Брацлавского казачьего реестрового полковника", как называл себя сам мольфар, предсказывал: "Неминуемый распад Украины через кровь, ложь, предательство и унижение. Государства такого не будет. А народы, населяющие его, разбредутся по дальним странам и только тогда обретут покой. Земли эти пропитаются трупным запахом. Не нужно жалеть о гниющем трупе этой страны", - говорил мольфар. Причину он также называл: один народ, не помнящий родства, решит покорить другой, от которого сам же и произошёл. Нечай считал, что русы - древнейший народ планеты. Так же он говорил, что нет ни одного народа на земле, в котором бы не было части славянской крови. Украины на карте не будет Что же именно будет на территории Украины? Страны такой больше не будет, говорил Михаил Нечай. А будет, по словам мольфара, так: "Закарпатская Украина будет мадьярам и чехам. Галичина будет под Польшей. Восточная и центральная Украина будет под Россией. Буковина будет под Румынией. Украины на карте не будет, это временное явление." Про государство "Государства в Украине нет. После этого парламента... старых сменят молодые, а лучше не станет. В 7 раз хуже будет, до апогея мы еще не дошли", - это сказано в 2009 году". На этой территории и в таком виде государство Украина прекратит существование, - неоднократно повторял мольфар.