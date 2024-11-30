Американец ищет в Кузбассе бросившую его 20 лет назад мать. Нанял детективов и учит русский

Усыновленный американцами юноша решил найти мать в НовокузнецкеMash/Telegram Усыновленный американцами мальчик Женя, который в новой семье получил имя Джеймс, вырос и нанял сыщиков, чтобы найти в Новокузнецке биологическую мать.
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