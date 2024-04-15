Юрий Лоза уверен, что зрители не могли покинуть концерт Серова без причины

Известный российский певец и композитор Юрий Лоза заявил в интервью журналистам NEWS.ru, что если публика уходит с концерта, это говорит о необходимости выступавшему перед ней артисту срочно принять какие-то меры.
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