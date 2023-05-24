Песков: Путин очно выступит на ПМЭФ 16 июня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление Президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет 16 июня, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление Президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет 16 июня, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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