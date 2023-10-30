Список странных видов муравьев, существующих в мире

Разум муравьев долгое время ставил ученых в тупик. В самом деле, разве можно предположить, что настолько примитивные и маленькие создания вообще обладают какими-то начатками сознания? А ведь поведение многих подвидов муравьев вполне можно сравнить с человеческим поведением.
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