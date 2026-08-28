Юные чемпионы по джиу-джитсу встретились с нижегородскими школьниками в рамках проекта «Болеем за наших»

Воспитанники Центральной школы джиу-джитсу, победители и призёры различных соревнований Егор Бозин, Тамерлан Баканов, Георгий Зуев, Тимофей Бегунов и тренер Сергей Зайцев стали участниками проекта «Болеем за наших».
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