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Нижегородская правда

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Юные чемпионы по джиу-джитсу встретились с нижегородскими школьниками в рамках проекта «Болеем за наших»

Юные чемпионы по джиу-джитсу встретились с нижегородскими школьниками в рамках проекта «Болеем за наших»

Воспитанники Центральной школы джиу-джитсу, победители и призёры различных соревнований Егор Бозин, Тамерлан Баканов, Георгий Зуев, Тимофей Бегунов и тренер Сергей Зайцев стали участниками проекта «Болеем за наших».

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