Когда доллар будет по 60 рублей? Курс сегодня, 2 мая, что с евро, юанем

Рубль сильно укрепился с начала 2025 года, однако не пробил планку в 80 руб. за доллар. Закончилось ли укрепление российской валюты, сколько стоят доллар, евро, юань сегодня, 2 мая, что будет с курсом? Какой курс доллара сегодня, 2 мая Центробанк России понизил курс доллара перед первыми длинными выходными в мае, установив его 1 мая на отметке в 81,4933 руб.
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