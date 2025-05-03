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Когда доллар будет по 60 рублей? Курс сегодня, 2 мая, что с евро, юанем

Когда доллар будет по 60 рублей? Курс сегодня, 2 мая, что с евро, юанем

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