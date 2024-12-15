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ОХОТА НА РУССКИХ. "ТАКОЕ У НАС ВПЕРВЫЕ": ЗАХАРОВА ПРИЗВАЛА НЕ ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ

ОХОТА НА РУССКИХ. "ТАКОЕ У НАС ВПЕРВЫЕ": ЗАХАРОВА ПРИЗВАЛА НЕ ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала сограждан не ездить на границу. Она отметила, что США открыли буквально охоту на русских, - представители спецслужб обвиняют их в серьёзных преступлениях, отправляют в тюрьмы.

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Комментарии
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Алексей Тан
На ;запад&quot; то ездят и отдыхает там... как раз ТЕ!... кто и не РАБОТАЕТ и НЕ воюет.(его родные).
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19 час.
ВС
Владимир Сергеев
Нисколько не жалко, пусть едут. На Запад ездят не любящие свою страну.
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17 час.
Валентин Щербаков
Раз наш МИД предкпреждает, так почему не разорвать дипотношения и поставить крест на всей пиндосрани.....
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13 час.

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