Горит крупный завод в Харькове, а трусливые боевики ВСУ опять бьют по мирным жителям в Белгороде: Карта специальной военной операции на Украине на 5 мая 2024 года Юлия СоколоваТульская десантная группировка активно действует на Северском направлении, нанося удары по позициям противника.
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