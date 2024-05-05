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Горит крупный завод в Харькове, а трусливые боевики ВСУ опять бьют по мирным жителям в Белгороде: Карта специальной военной операции на Украине на 5 мая 2024 года

Горит крупный завод в Харькове, а трусливые боевики ВСУ опять бьют по мирным жителям в Белгороде: Карта специальной военной операции на Украине на 5 мая 2024 года

Горит крупный завод в Харькове, а трусливые боевики ВСУ опять бьют по мирным жителям в Белгороде: Карта специальной военной операции на Украине на 5 мая 2024 года Юлия СоколоваТульская десантная группировка активно действует на Северском направлении, нанося удары по позициям противника.

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