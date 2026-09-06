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Царьград

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Настя Каменских страдает от депрессии из-за скандала с языком

Настя Каменских страдает от депрессии из-за скандала с языком

Украинская певица Настя Каменских впала в депрессию из-за скандала с русским языком на родине и временно приостановила карьеру.

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