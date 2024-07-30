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В США предупредили, что у Пентагона нет ресурсов для победы над противником

В США предупредили, что у Пентагона нет ресурсов для победы над противником

Соединённые Штаты не могут конкурировать с Китаем и Россией и не в состоянии одержать победу в случае войны с указанными странами, говорится в докладе комиссии по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны США.

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