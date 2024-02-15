Иноагента арестовали за педофилию (причём скрутили, когда он намеревался бежать в Казахстан)

Natalija Osminina

Капитализмом это называется. Россия вступила в капитализм в стадии его мирового загнивания. При этом Россия в Перестройку еще и вляпалась в неофеодализм - к власти пришла ПЕНА (не элита, а тля), и узаконила беззаконие, став задавать тон на преступления и извращения, показывая пример всем низам- воруй, предавай, лги, порочь прошлое, топчи слабых... вот и весь ответ.