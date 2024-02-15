Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    да  похрену!  хохляцкие  песни  просто  можно  не  слушать)))  а  кому  нравится-есть сотни  других  вариантовЯндекс вышел на т...
  • Natalija Osminina
    Я  вообще против смешанных браков, потом дети не понимают, какому Богу молиться. Но в любом случае надо оставаться че...Почему нужно прир...
  • Иван Иванов
    азиаты женщину не считают за человека.Это инструмент удовлетворения сексуальных потребностей.Русские бабы этого никак...Почему нужно прир...

Иноагента арестовали за педофилию (причём скрутили, когда он намеревался бежать в Казахстан)

Иноагента арестовали за педофилию (причём скрутили, когда он намеревался бежать в Казахстан)

Сергей Евгеньевич Пискунов* известен в Кемеровской области как либеральный активист, перманентный смутьян-провокатор, типичный грантоед локального уровня, противник СВО, борцун супротив ВВП и РПЦ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Капитализмом это называется. Россия вступила в капитализм в стадии его мирового загнивания. При этом Россия  в Перестройку еще и вляпалась в неофеодализм - к власти пришла ПЕНА (не элита, а тля), и узаконила беззаконие, став задавать тон на преступления и извращения, показывая пример всем низам- воруй, предавай, лги, порочь прошлое, топчи слабых...  вот и весь ответ.
Ответить
11 час.
Вик Норд
Крайне необходима отмена моратория на смертную казнь... .
Ответить
6 час.
а
айрат
Кастрировать этого педофила и на Колыму! На рудники, катать тачку с рудой, там зеки его пустят по рукам, будет опущенным петухом под нарами!
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх