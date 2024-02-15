Сергей Евгеньевич Пискунов* известен в Кемеровской области как либеральный активист, перманентный смутьян-провокатор, типичный грантоед локального уровня, противник СВО, борцун супротив ВВП и РПЦ.
Иноагента арестовали за педофилию (причём скрутили, когда он намеревался бежать в Казахстан)
Комментарии
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Natalija Osminina
Капитализмом это называется. Россия вступила в капитализм в стадии его мирового загнивания. При этом Россия в Перестройку еще и вляпалась в неофеодализм - к власти пришла ПЕНА (не элита, а тля), и узаконила беззаконие, став задавать тон на преступления и извращения, показывая пример всем низам- воруй, предавай, лги, порочь прошлое, топчи слабых... вот и весь ответ.
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11 час.
Вик Норд
Крайне необходима отмена моратория на смертную казнь... .
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6 час.
а
айрат
Кастрировать этого педофила и на Колыму! На рудники, катать тачку с рудой, там зеки его пустят по рукам, будет опущенным петухом под нарами!
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20 мин.
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