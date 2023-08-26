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Промоутер Даниэля Дюбуа обжалует результат поединка с Александром Усиком

Об этом заявил промоутер Фрэнк Уоррен. Глава Queensberry Promotions считает, что на результат поединка повлияла остановка в пятом раунде, связанная с возможным ударом ниже пояса.

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