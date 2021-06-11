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Солёные в холодной воде огурцы. Уникальной способ засола на зиму, чтобы огурчики были хрустящими

Солёные в холодной воде огурцы. Уникальной способ засола на зиму, чтобы огурчики были хрустящими

Солёные в холодной воде огурцы — уникальной способ засола на зиму, чтобы огурчики были хрустящими! Солёные в холодной воде огурцы: ингредиенты Свежие огурцы — 2 кг.

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