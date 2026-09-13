Создатели «Чебурашки» не исключили продолжения трилогии

Создатели фильма «Чебурашка» рассматривают возможность развития сюжета после выхода третьей части. Об этом в интервью ТАСС сообщил креативный продюсер и сценарист франшизы Василий Куценко.
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