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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЛеБрюн о новом контракте Готье с «Анахаймом»: «Наметился прогресс в переговорах. Ожидаю, что сделка будет на 6 лет, кэпхит 13-14 млн долларов меня бы не удивил»

Инсайдер Пьер ЛеБрюн поделился мнением о контрактной ситуации форварда « Анахайма » Каттера Готье .  22-летний форвард является ограниченно свободным агентом.

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