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Регионы России

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Micron представила первый серверный DDR5 RDIMM объемом 512 ГБ со скоростью 9200 МТ/с

Micron представила первый серверный DDR5 RDIMM объемом 512 ГБ со скоростью 9200 МТ/с

Компания Micron объявила о завершении разработки и демонстрации первого в отрасли серверного DDR5 RDIMM объёмом 512 ГБ с максимальной скоростью передачи данных до 9200 МТ/с.

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