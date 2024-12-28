«В российском плавании будут новые герои»: Кирилл Пригода — о чемпионате мира в Будапеште и перспективах спорта

Спортсмен также рассказал, как соперники отнеслись к россиянам, и сколько раз в течение года у него брали пробы на допинг Одним из главных героев чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште стал многократный чемпион и рекордсмен России и мира, заслуженный мастер спорта, воспитанник СШОР по водным видам спорта «Экран» Кирилл Пригода.