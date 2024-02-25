Полиция Гренады допустила убийство граждан США на яхте сбежавшими преступниками

Правоохранительные органы Гренады заявили, что двое человек были убиты сбежавшими заключенными. Согласно предварительным данным, заключенные захватили яхту в Карибском море и напали на двух людей, предположительно, граждан Соединенных Штатов Америки.
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