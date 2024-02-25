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Полиция Гренады допустила убийство граждан США на яхте сбежавшими преступниками

Полиция Гренады допустила убийство граждан США на яхте сбежавшими преступниками

Правоохранительные органы Гренады заявили, что двое человек были убиты сбежавшими заключенными. Согласно предварительным данным, заключенные захватили яхту в Карибском море и напали на двух людей, предположительно, граждан Соединенных Штатов Америки.

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