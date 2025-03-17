Известные жители Алтайского края рассказали, как сталкивались с телефонными мошенниками

Аферисты звонят журналистам, телеведущим, депутатам и бизнесменам 14 тысяч преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрировали в прошлом году в Алтайском крае – по оценкам правоохранителей и экспертов, злоумышленники выудили у жителей региона около 2,5 млрд рублей.