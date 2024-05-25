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Закон, порядок, государство

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Специалисты МТО группировки войск «Восток» в интересах военнослужащих обеспечивают работу мобильных банных комплексов ППБ-32У и заглубленных помывочных пунктов

Специалисты МТО группировки войск «Восток» в интересах военнослужащих обеспечивают работу мобильных банных комплексов ППБ-32У и заглубленных помывочных пунктов

Для организации помывки военнослужащих, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, оборудуются заглубленные помывочные пункты.

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