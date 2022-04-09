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Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом для Украины

Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом для Украины

МИР   СЮЖЕТ:  СИТУАЦИЯ В ДОНБАССЕ Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом для Украины Президент Зеленский признал, что у Украины нет другого выхода, кроме переговоров с Россией   9 апреля 2022, 14:02   958 ПЕРЕГОВОРЫ   ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ   РОССИЯ   УКРАИНА Фото: REUTERS/Janis Laizans Президент Зеленский признал, что у Украины нет другого выхода, кроме переговоров с Россией  9 апреля 2022, 14:02 Украина намерена продолжить переговоры с Россией, так как это единственный выход из сложившейся ситуации.

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