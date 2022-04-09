МИР СЮЖЕТ: СИТУАЦИЯ В ДОНБАССЕ Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом для Украины Президент Зеленский признал, что у Украины нет другого выхода, кроме переговоров с Россией 9 апреля 2022, 14:02 958 ПЕРЕГОВОРЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОССИЯ УКРАИНА Фото: REUTERS/Janis Laizans Президент Зеленский признал, что у Украины нет другого выхода, кроме переговоров с Россией 9 апреля 2022, 14:02 Украина намерена продолжить переговоры с Россией, так как это единственный выход из сложившейся ситуации.